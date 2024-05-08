Diyarbakır merkezli 8 ilde Mahzen-39 operasyonu: 33 gözaltı

Kaynak: DHA
Diyarbakır merkezli 8 ilde Mahzen-39 operasyonu: 33 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Mahzen-39’ kod adlı operasyon kapsamında 33 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Diyarbakır merkezli ve cezaevindeki lideri Umut Öken olan bir organize suç örgütüne karşı 8 farklı ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiği bildirildi. Sur ilçesinde esnaf üzerinde kurşunlama, tehdit ve baskı yoluyla hakimiyet kurarak iş yerlerini zorla ele geçiren ve adli olmayan yollarla çıkar sağlayan bu örgütün üyeleri, Diyarbakır başta olmak üzere Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta yakalandı. Operasyon sırasında 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik silah, 2 av tüfeği ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonun koordinasyonunu üstlenen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve sahada görev alan polis ekiplerini öven Bakan Yerlikaya, “Allah onların yolunu açık etsin. Milletimizin desteği onlarla. Organize suç örgütleri ne kadar büyük olursa olsun, onları ortadan kaldırıp adaletin önüne çıkaracağımızı milletimiz bilmeli. Gün doğarken de batarken de operasyonlarımız kesintisiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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