Diyarbakır merkezli ‘format’ operasyonunda 9 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlediği “format” operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır merkezli ‘format’ operasyonunda 9 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığını deşifre etti.

aw046417-01.jpgSiber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyesi 15 şüpheli, Diyarbakır ve İstanbul'da ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

aw046417-02.jpgEmniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Eski cumhurbaşkanının pasaportuna el konuldu. Ülke dışına çıkması yasaklandı Dünya
Eski cumhurbaşkanının pasaportuna el konuldu. Ülke dışına çıkması yasaklandı
Fenomen Duygu Özaslan Paris'teki defileye kilotla katıldı Magazin
Fenomen Duygu Özaslan Paris'teki defileye kilotla katıldı
Şehit polisin eşinden yürek yakan veda: Tabuta sarılıp fotoğrafını öptü Gündem
Şehit polisin eşinden yürek yakan veda: Tabuta sarılıp fotoğrafını öptü
Merdan Yanardağ cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Can Atalay detayı Gündem
Merdan Yanardağ cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Can Atalay detayı
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Vinicius Junior ırkçılık davası için ifade verdi Spor
Vinicius Junior ırkçılık davası için ifade verdi
Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar? Şifalı Bitkiler
Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?