Diyarbakır merkezli ‘format’ operasyonunda 9 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığını deşifre etti.

Siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyesi 15 şüpheli, Diyarbakır ve İstanbul'da ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

