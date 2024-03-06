Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İHA
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde, el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon’dan temin edilerek Diyarbakır’da satıldığı belirlendi.
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonlarda şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerim ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 6adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü ve bin 77 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.
Şüphelilerin adli işlemleri sürdüğü kaydedildi.

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