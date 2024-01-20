Diyarbakır Müzesi’nde 12 bin yıllık yolculuk

Kuruluşu 1934’e dayanan ve Cumhuriyetin ilk müzelerinden biri olma özelliği barındıran Diyarbakır Müzesi, 1615 eseriyle her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

40’ın üzerinde kazı çalışmasıyla envanterini 1960’lı yıllardan beri arttıran müzede 36 bine yakın eser yer alıyor.

Müzeyle ilgili konuşan Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzede hem Diyarbakır tarihini hem de Neolitik dönemden başlayıp 1900'lü yıllara kadar her dönemden eserlerin yer aldığını belirtirken ziyaretçilerin 12 bin 400 yıllık tarihi bir yolculuğa çıktığına vurgu yaptı.