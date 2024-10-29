Diyarbakır surlarında facia. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Diyarbakır’da, tarihi sularda dengesini kaybedip 12 metre yükseklikten düşen Zeynep Nursima Tümen, hayatını kaybetti.

Kerimcan Durmaz çağrı yapmışı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Olay, öğleden sonra Sur ilçesindeki UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların bulunduğu Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde gerçekleşti. Van’dan ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, çıktığı yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybedip düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Nursima, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 12 yaşındaki Tümen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zeynep Nursima’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.