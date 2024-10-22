Kerimcan Durmaz çağrı yapmışı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerimcan Durmaz çağrı yapmışı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, çektikleri bir videoda Diyarbakır Surları'na çıktıklarında korkuluk olmadığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yapmıştı. Belediyeden cevap geldi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, YouTube kanalında arkadaşı Samet Liçina ile video çekmeye devam ediyor.

Durmaz, Diyarbakır'da çektiği videolardan birinde surlara çıktı. Surlarda yürürken kenarlarda korkuluk olmamasından yakınan Durmaz, 'Diyarbakır Belediyesi'ne sesleniyorum' diyerek videosunda mesaj göndermişti.

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"Abe sıcaktır, geldik buraya" videosuyla sosyal medyada çok tanınan 12 yaşındaki Halil Alasan,ile video çeken Durmaz surlarda gördüğü tehlikeyi takipçileri ile paylaştı. Öte yandan bu çağrı sonrası surlara güvenlik amaçlı korkuluk yapıldı.

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Kerimcan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrısına kulak veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve surlara korkuluk yaptı. Korkuluk yapıldığı haberi ise Halil, TikTok hesabından ilan etti.

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