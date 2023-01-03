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Polis şiddeti iddiası hakkında soruşturma

Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 03:51
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Diyarbakır Valiliğinden polis şiddeti soruşturması

Polis şiddeti iddiası hakkında soruşturma
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Gözaltı sırasında bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye yönelik orantısız güç kullandıkları iddia edilen 2 kolluk görevlisinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Valilik, Diyarbakır'da şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.

ORANTISIZ GÜÇ

Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında "Narko Alan" uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır." (AA)

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