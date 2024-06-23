Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangının nedeni ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangının nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangının bilirkişi raporu açıklandı. Açıklanan raporda yangının çıkış nedeninin elektrik direği olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyerek geniş alanlara yayılmıştı. Çıkan yangın Mardin Diyarbakır sınırını kaplarken yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş 73 kişi ise yangından etkilenmişti.

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BİLİRKİŞİ RAPORU: YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLI

Elektrik, Harita ve Ziraat Yüksek Mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, yangın bölgesine giderek incelemeler gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, Köksal Mahallesindeki yangının, sigortalı ayırıcı direğinde sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telinin koparak, yerdeki otları tutuşturması ve şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığı belirtildi.

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ÇİFTÇİLERİN KAYIP VE HASARLARINA YÖNELİK TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında çiftçilerin kaybına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, "Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı’nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren Bakanlığımızın İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"7 BİN 900 DEKAR TARIM ALANI YANDI"

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır. Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, 1111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna (ESK) kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir" dedi.

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