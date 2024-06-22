Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

İlgili Haberler
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınları gündeme getirdi. Alınacak tedbirler neler? Yangın sırasında neler yapılmalı?
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara soruşturma
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara soruşturma
Diyarbakır'daki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Flaş... Flaş... Diyarbakır'da yangın ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Volkan Demirel hayallerini süsleyen takımı açıkladı Spor
Volkan Demirel hayallerini süsleyen takımı açıkladı
Türkler 30 bin kişiyle Almanya'yı salladı Spor
Türkler 30 bin kişiyle Almanya'yı salladı
EURO 2024'te Nazi paniği Spor
EURO 2024'te Nazi paniği
Paris'te ya tarih yazacağız ya tarih olacağız Spor
Paris'te ya tarih yazacağız ya tarih olacağız
Çanakkale Boğazı gemi tek yönlü trafiğe kapatıldı Gündem
Çanakkale Boğazı gemi tek yönlü trafiğe kapatıldı
Mehmet Şimşek neye vergi geleceğini açıkladı Gündem
Mehmet Şimşek neye vergi geleceğini açıkladı
Samet Akaydın yıktı geçti Spor
Samet Akaydın yıktı geçti