Diyarbakır’a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

Son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan çöl tozları nedeniyle Diyarbakır'a çamur yağdı. Sürücüler, araçlarının üzerini kaplayan çamur tabakası nedeniyle oto yıkamacılara yoğun talep gösterdi. Oto yıkamacı sahibi Serkan Yavuz, normal günlere nazaran çamur yağdığı zaman işlerin daha da yoğunlaştığını ifade etti.

Yavuz, "Biz de bugünlere bakıyoruz. Normal günde o kadar fazla olmuyor. Arabasını sevenler bugünlerde araçları bu şekil kirli olduğu zaman getirip yıkatıyorlar. Yoğunluk var görürsünüz yani daha bu normal yoğunluk, 1 saat sonra falan daha yoğun olur. Yıkama ücretleri küçük binek araçlar 400 TL, SUV araçlar 500 TL, pikap 600 veya 700 TL gibi değişiyor" dedi.

Araç sahiplerinden Murat Ceyhanoğulları, çamur yağdığı için arabasını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. Ceyhanoğulları, "Sağ olsunlar şimdi arabayı yıkamaya bırakıp gideceğiz. Normalde de ara sıra yıkatıyordum ama bugün özellikle getirdim çamur yağdığı için" ifadelerini kullandı.