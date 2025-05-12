Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın 3 ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 1 milyon 428 bin 800 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 3 ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 1 milyon 428 bin 800 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi maksadıyla hava destekli narkoterör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında; 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri, 333 bin 850 kök skunk olmak üzere toplamda 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

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