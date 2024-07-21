Diyarbakır’da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonunda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Kutlu Mahallesi’nde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, jandarmayı görünce kenevir tarlasından babalarının evine kaçmaya çalışan S.F. (27), O.Y. (23) ve Y.Y. (27) adlı kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 1 uzun namlulu tüfek, 110 fişek, 4 şarjör, 1 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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