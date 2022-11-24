11 yaşındaki çocuğun karnından 10 santim kitle çıktı

İHA’nın haberine göre; Diyarabakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Deniz Tabancı, ailesi ile birlikte karın ve midede ağrı şikayeti üzerine Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurduğu bildirildi.

Hastanın karnında 10 santimlik kitleyi çıkaran doktorlar, Deniz’de oluşan böbrek yetmezliğinin önüne geçtiği vurgulandı. Tabancı’ya yapılan tetkikler sonrası onkoloji bölümünde Burkitt Lenfoma ile hastayı serviste bir müddet takip ettiklerini ifade eden Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Uzmanı

Dr. Mehmet Uğur Yılmaz şunları ifade etti:

“Hastamıza teşhis koyulduktan sonra bir şekilde kemoterapiye başlamak gerekiyordu. Ama karın içerisindeki yaklaşık 10 santimetrelik kitle, her iki böbrekten çıkan idrar kanalına baskı yaptığı için Deniz birden bire akut böbrek yetmezliğine girdi. Kemoterapinin başlatılması için bu durumun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyordu. Bizim hastanemizde nefrostomi takma imkanı olmadığı için bu imkan bize Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üroloji ameliyathanesinde sağlandı. Biz de hastamızı oraya götürüp böbreğinin her iki yanına nefrostomi kateteri taktık ki idrar çıkışı sağlansın diye. Bunun sonucunda böbrek değerlerinde düzelme oldu. Deniz kardeşimiz böylelikle böbrek yetmezliğinden ve diyalizden kurtuldu. Daha da önemlisi kemoterapisini bir şekilde almayı sağladık. Şuanda kitlesi neredeyse yok olmuş durumda. Onkoloji bölümünde tedavisi devam etmektedir”

“KEMOTERAPİ ALAN BİR HASTADA AÇIK YARANIN OLMAMASI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Yılmaz, tabancı’nın ortalama 3-4 ay kemoterapi tedavisi alacağını söyleyerek şunları ifade etti:

“Hastamızı dışarıdan sarkan nefrostomilerden kurtarmak için nefrostomileri taktıktan sonra yaklaşık 3-4 hafta sonra bir de içeriden stent takmayı düşündük. Böylelikle hastamızı tekrardan ameliyathaneye aldık. Sistoskopi eşliğinde her iki böbreğine double j stentler koyduk. Bu stentlerin avantajı dışarıdan görünmeyip açık yara olmuyor. Hele ki kemoterapi alan bir hastada açık yaranın olmaması çok önemlidir. Deniz hastamızın stentleri de yaklaşık 3 ay üzerinde duracak. Kemoterapisi bittikten sonra stentlerimizi çıkaracağız inşallah”

Kardeşinin bir ay boyunca karın ağrısı şikâyetinin olduğunu belirten Fırat Tabancı, bu ağrıların artmasıyla birlikte Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurduklarını dile getirdi.

Hastane bünyesinde görevli doktorlardan memnun kaldıklarını dile getiren ağabey Tabancı şunları belirtti:

“Silvan ilçesinden Diyarbakır’da çocuk hastanesine başvurduk. Kardeşimin bir ay boyunca karın ağrısıyla ilgili rahatsızlıkları vardı. Bir ay boyunca belki 10 kez kardeşimi Silvan’da hastaneye götürdük. Bu zaman zarfında kardeşimin ağrıları fazlalaşınca Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine yönlendirdiler. Burada doktorlarımız ilk müdahaleyi yaparak karın içerisinde bir kitlenin olduğunu belirlediler. Mehmet ve Nurettin hocam sağ olsunlar fazlasıyla bizlerle ilgilendiler. Çok şükür kardeşim bu hastalığı atlattı. Kardeşimin bu zaman zarfında böbreğinde ve idrar yollarında bazı sıkıntılar çıktı. Bu sorunların hepsini doktorlarımız giderdi. Kardeşimi önce Allah’a daha sonra Mehmet ve Nurettin hocamıza emanet ettik”