Diyarbakır’da 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı’nda yapılan kazılar sonucunda, 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Roma İmparatorluğu’nun Doğu’daki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarında savaşlarda yaralanan askerler için kullanıldığı düşünülen 1800 yıllık ameliyat malzemeleri ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, binlerce eserin ortaya çıkarıldığını vurguladı ve şu açıklamada bulundu: “Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında bu yıl önemli bulgulara rastladık. Bunlardan en önemlisi yeni ortaya çıkardığımız ameliyat aletleridir.

Burası bir Roma garnizonu. Lejyon birliğinden 1200 asker burada. Biz biliyoruz ki askerlerle birlikte hareket eden profesör doktorlar var. Burada birçok operasyonlar yapılıyor. Çünkü hem savaş zamanı yaralanmalar hem de antrenmanlar sıralarında yaralamalar oluyor. Burada büyük bir ameliyathane olmalı ki, bu aletler ameliyathaneye ait. Bu aletler kutsal alanda çıkarıldı. Bunlar küçük aletler ve 12 santimetredir.

Aletlere bakıldığı zaman 2 tarafı da kullanılıyor. Zaman kısıtlığından dolayı ameliyathane aletleri 2 taraflı yapılıyor. Bir tarafı delmek için, diğer tarafı da spatul, yani deriyi kesmek ve kaldırmak için kullanılıyor. Ciddi yaralamalarda bu malzemeler kullanılıyor. Bunlar bronzdan yapılmış. Hem delici hem de kesici kısmının oldukça keskin olduğunu görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu malzemelerin kullanıldığı hastanede de ortaya çıkacaktır. Kazılar devam ettikçe bu aletlerden çok sayıda bulacağız. Amacımız operasyonların yapıldığı bu alanı ortaya çıkarmaktır”

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ÇIKARILAN ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Yapılan kazı çalışmasında bulunan eserlerin, önümüzdeki yıl tamamlanacak olan müzede sergileneceğini söyleyen Doç. Dr. Coşkun, “2014 yılında biz kazı çalışmalarına başladık. Yılın 12 ayı kazı çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmalarımız hiç bitmeyecek. Mevcut aletler, Mitras kutsal alanda ortaya çıkarıldı. Fakat daha da aşağıya ineceğiz. Biz çok yukarıdayız. Muhtemelen buraya sürüklenerek gelmiş olmalı. Ameliyathane de üst tarafta. Biz Mitras alanını bitirdikten sonra operasyonların yapıldığı yer de ortaya çıkacaktır. Kalede binlerde alet ortaya çıkarıldı. Bulduğumuz ameliyathane malzemeleri 1800 yıllıktır. 3 bin yıl öncesine ait birçok eser de bulduk. Bunlar önümüzdeki yıl tamamlamayı planladığımız müzede sergilenecek. Bu yıl 400 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki yıl da 1 milyon ziyaretçi olacaktır. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

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