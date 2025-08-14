Diyarbakır’da 2 gündür kayıp olan yaşlı adam bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından 2 gündür süren çalışmalar sonucu bulundu.

İlçenin kırsal Uğrak Mahallesi'nde 80 yaşındaki Cemil Aydın tarlaya gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine oğlu kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aydın'ın ekiplerin çalışmaları sonucu kırsal Uğrak ve Bozoba mahalleri arasında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

