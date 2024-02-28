Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı. 3'ü ağır, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı. 3'ü ağır, 8 yaralı
Diyarbakır'da içinde yolcu bulunan minibüs ile kapalı kasa bir minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta Cahit A.’nın kullandığı 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sağından gelerek aniden sola dönüş yapan isteyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüse hızla çarptı.

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3'Ü AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay sonrası 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, lokantanın duvarı ile park halindeki bir otomobile çarparak zor durabildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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