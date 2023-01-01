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Polisin sanal devriyesine bir yılda 8 bin hesap takıldı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince 2022 yılında yürütülen "sanal devriye" kapsamında sanal ortamda suç unsuru içerik paylaşımı yaptıkları belirlenen 8 bin 300 hesap hakkında işlem yapıldı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:22
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Diyarbakır’da 2022 yılında sanal devriyede sanal ortamda suç unsuru içerik paylaşımı yaptıkları belirlenen 8 bin 300 hesap takıldı

Polisin sanal devriyesine bir yılda 8 bin hesap takıldı
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Bilişim uzmanlarından oluşan, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekip, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında çalışma yürütüyor.

Ekipler, teknik donanım ve altyapı sayesinde 2022 yılında terör propagandası, toplumsal taşkınlığa çağrı, yasa dışı bahis, sanal zorbalık, müstehcen içerik ve dolandırıcılık gibi konularda paylaşım yapan 8 binden fazla hesabı takibe aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yıl içerisinde 3 bin siber suç soruşturmasıyla ilgili çalışma yaptı. Gerçekleştirilen 17 operasyonda gözaltına alınan 197 şüpheliden 85'i tutuklandı.

Bir yılda 8 bin 300 sosyal medya hesabıyla ilgili araştırma yapan ekipler ayrıca 7 bin 250 dijital materyal incelemesi gerçekleştirdi.

"Siberay" faaliyetleri kapsamında 80 etkinlik düzenleyen ekipler, 90 bin 700 kişiyi bilgilendirdi.

"DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLMADIĞIMIZ BİLGİLERİ PAYLAŞMAMAK ÖNEMLİ"

Adli bilişim uzmanı polis memuru Sercan Düden, 7/24 esasına göre sanal devriye görevi yürüttüklerini anlattı.

İnternette güvenli vakit geçirilmesi için devriye faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini vurgulayan Düden, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı özellikle internet üzerindeki bilgi kirliliği konusunda uyarmak istiyorum. Doğru bilgiye ulaşmak için sanal ortamdaki içeriklere her zaman eleştirisel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Bilgiyi paylaşmadan önce resmi kaynaklardan teyit etmek ve doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri paylaşmamak bu konuda büyük önem arz ediyor."

Gelen şikayetlerin tek tek incelendiğini ifade eden Düden, "Genel olarak yaşanan mağduriyetlere bakıldığında sosyal medya hesaplarının çalınması ve arkadaş listelerine mesaj göndermek yoluyla dolandırıcılık suçunun yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Saldırgan genellikle 'oltalama' yöntemiyle mağdurun bilgilerini ele geçirir ve sosyal medya hesaplarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirir." diye konuştu.

SANAL DOLANDIRICILIKTA GÜNDEMDEKİ KONULAR KULLANILIYOR

Cep telefonuna gelen mesajlar ve e-postaların iyi kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapan Düden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genellikle bu mesajların içeriği, gündemde olduğu için EYT başvurusu, yılbaşı çekilişi ya da 'bin lira sosyal yardım için tıklayın" şeklinde olabiliyor. Bu linke tıklayarak bilgilerinizi verdiğinizde mağduriyet yaşıyorsunuz ve hatta arkadaşlarınıza da yaşatıyorsunuz. Bu tehditlerden korunabilmek için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın bünyesinde kurulan 'Siberay' sayfalarını takip ederek sanal dünyanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz."

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