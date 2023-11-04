Diyarbakır’da 3 otel, 12 işyeri ve 55 konut açık artırma ile satışa çıktı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Diyarbakır’da 3 oteli, 12 iş yeri, 55 konutu 14 Kasım 2023 tarihinde açık artırma ile satışa sunuyor. Kentin en güzel ve tercih edilen yerlerindeki bu alanlar için ikamet şartı bulunmakla beraber 14 Kasım 2023’de saat 10:30’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlanabiliyor. Ayrıca internet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr de teklif verilebilecek.

KDV’DEN MUAF OLACAK 60 AY VADE İMKANI SAĞLANACAK

Bakanlığın satışa çıkardığı 3 otel, 12 iş yeri, 55 konut KDV’den muaf. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalan tutara ise 60 ay vadeyle yapılacak. Satışa çıkan yerlerin proje alanlarının içerisinde tanıtım ofisleri de yer almakta. Bakanlık tarafından ayrıca detaylı bilgi için şu adreslere yer verildi:

“Diyarbakır’da satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşabilirsiniz. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’ in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24 nolu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorundadırlar”

‘BU 55 KONUTTAN BİR TANESİNİ SATIN ALMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNUYORUM’

Eve başvuracak olan kişilerden Yunus Emre Kızıl, açık artırma ile satışa çıkacağını öğrendiğini ve başvuru yapacağını söyledi. Kızıl, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeni yapılan yapılarda 3 otel, 12 iş yeri ve 55 konutun satışa çıkacağını öğrendim. Bu 55 konuttan bir tanesini satın almak için başvuruda bulunuyorum. 14 Kasım'da yapılacak açık artırmada 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Biz de bekliyoruz" dedi.