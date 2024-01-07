Diyarbakır'da 4 metrelik alana kafa üstü çakıldı. Ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yapımı devam eden bir parkta parkı sulamak için yapımı süren 4 metre derinliğindeki boş su deposuna bakmaya çalışan Musa G., dengesini kaybederek kafa üstü çakıldı.

BELİNE HALAT BAĞLANARAK ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşlar beline halat bağladıkları Musa G.’yi düştüğü su deposundan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, Musa G., 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Musa G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.