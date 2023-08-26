Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KAYNAK: AA
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; olaya karıştığı belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şüpheli Jandarmada İfadesi Alındı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının Serçeler köyünde 15 Haziran’da meydana gelen olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen Z.T isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüpheli Nöbetçi Hakimlikçe Tutuklandı

Adliyeye çıkarılan Z.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Bismil’de 15 Haziran’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada daha önce 13 kişi tutuklanmıştı.

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