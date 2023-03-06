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Hayati tehlike yaratan sistem hatası. Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremin ardından oturdukları 10 katlı apartmanın ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini söyleyen bina sakinleri, bir müddet sonra sistemde binanın "orta hasarlı" olarak göründüğünü söyledi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 02:57
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Diyarbakırda ağır hasarlı bina sistemde orta hasarlı göründü

Hayati tehlike yaratan sistem hatası. Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü
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(İHA)- Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da 411 vatandaş hayatını kaybederken, binlerce yapı için acil yıkım kararı verildi. 

Ekipler, yapıların denetimini sürdürürken, iddiaya göre Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı'nda bulunan 30 daireden oluşan 10 katlı Kılıç-5 Apartmanı için ağır hasarlı raporu verildi. 

Mühürlenen binanın sakinleri ise farklı yerlere yerleşti. Sistemde apartmanın bir müddet sonra ‘orta hasarlı’ gözüktüğünü ileri süren bina sakinleri adli süreç başlattı.

Bina sakini Remzi Özdağ, depremden sonra binayı mühendislerin kontrol ettiğini, binada çatlak kolonlar olduğunu, ‘oturulamaz, ağır hasarlı’ raporu verildiğini söyledi.

Özdağ, kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğunu anlattığı binanın bir müddet sonra sistemde ‘orta hasarlı’ olarak gözüktüğünü ve konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı.

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