Diyarbakır'da aile içi katliam! 2 kardeşini öldürdü, babasını ağır yaraladı

Diyarbakır'da aile içi yaşanan katliam sabah saatlerinde Lice ilçesi kırsal Baharlar Mahallesi’nde yaşandı. M.A. ile kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir ve babası İhsan Akdemir arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü evde M.A. kardeşlerine ve babasına silahla ateş etti.

M.A. olayın ardından evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde Veysi ve Abdurrahman Akdemir’in yaşamını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan İhsan Akdemir ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba İhsan Akdemir buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Akdemir kardeşlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kardeşleri Veysi ile Abdurrahman Akdemir’i silahla vurarak öldüren, babası İhsan Akdemir’i de ağır yaralayan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A'nın zihinsel engeli olduğu belirtildi.