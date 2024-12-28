Diyarbakır’da Alzheimer hastası şahsın cansız bedeni bulundu

26 Aralık günü kaybolan Mehmet Güneş, en son merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi’nde görülmüştü. Güneş’in Alzheimer hastası olması nedeniyle yakınları, kaybolduğu andan itibaren endişeye kapıldı. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını başlattı.

Güneş’in cansız bedeni, Lice ilçesinin Esenler Mahallesi’nde yol kenarında bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre, Güneş’in ölümüne sebep olan herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Ancak ölümün kesin nedeni, yapılacak olan otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi.

Mehmet Güneş’in kaybolmasının ardından, ailesi ve mahalle sakinleri büyük bir endişe içindeydi. Kaybolan yaşlı adamın bulunması için arama çalışmaları, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla devam etti. Ekipler, Güneş’in kaybolduğu Huzurevleri Mahallesi çevresindeki bölgelerde ve Lice ilçesinin çeşitli yerlerinde geniş çaplı bir arama yaptı. Çalışmalar sonunda, 81 yaşındaki Güneş’in cesedi Esenler Mahallesi’nde, yol kenarında bulundu.

Güneş’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sağlık ekipleri tarafından alınarak Diyarbakır’a gönderildi. Yapılacak otopsi ile ölümün kesin nedeni belirlenecek. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.