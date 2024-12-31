Diyarbakır’da annesini tabanca ile vurdu: Anne hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da annesini tabanca ile vurdu: Anne hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir kişi, tartıştığı annesini tabanca ile vurdu. Kalbinden aldığı kurşunla darbe yiyen kadın hayatını kaybetti.

Olay, 29 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y, annesi Yezda Akgül'ü yaşadığı tartışma sonucu tabancayla ateş ederek kalbinden vurdu. Y, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi.

Akgül'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, gözaltına alınan Baver Yalçınkaya emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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