Diyarbakır'da asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 9 tutuklama

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 9 tutuklama
Diyarbakır'da gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Diyarbakır’da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 101 operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi ve 119 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 9’u tutuklanırken, 11’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonlarda; yaklaşık 30 bin litre akaryakıt, 43 bin paket sigara, 96 bin dal makaron, 42 elektronik sigara, 66 kilo tütün, 243 alkollü içki, 28 kilo çay, bir tarihi eser, 268 kaçak cep telefonu, 65 cep telefonu aksesuarı, 21 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 20 şarjör, 976 mermi ve 5 gram esrar bulundu.

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