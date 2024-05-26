Diyarbakır’da bir otomobil 18 yaşındaki genç kıza çarptı

Diyarbakır’ın Barış Mahallesi, Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen olayda, Üst geçidin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, Ö.D.’nin kullandığı 21 DV 310 plakalı otomobil hızla çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İlayda'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken sürücü Ö.D. gözaltına alındı. Ö.D. işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.