Diyarbakır'da büyük fark

Seçimlerden ilk sonuçlar geliyor. ANKA’nın bilgilerine göre, Diyarbakır’da Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın karşısında büyük farkla önde gidiyor.

Diyarbakır'da büyük fark

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından ilk sonuçlar geliyor.

ANKA

Diyarbakır'da sandıkların yüzde 9.2'si açıldı.

Anka’nın açıkladığı sonuçlara göre, Diyarbakır’da Millet İttifakı önde.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 69.88 oranında oy alırken, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 28.28 oldu.

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 1.47 oy alırken, adaylıktan çekilen Muharrem İnce yüzde 0.37 oy aldı.

ANADOLU AJANSI

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Kılıçdaroğlu yüzde 66.07 oy alırken, Erdoğan ise 32.36 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 1.04 oy alırken, İnce yüzde 0.53 oy aldı.

AA'ya göre açılan sandık sayısı yüzde 15.

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