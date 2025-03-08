Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

Diyarbakır'da komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bazı araçlar da ateşe verildi.

Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Hüseyin Y. ile Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Aile husumetinde kan aktı!

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