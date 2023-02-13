﻿Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet

İHA’nın haberine göre, depremin ilk anından itibaren enkaz kaldırmadan, yemek dağıtımına, alanların temiz tutulmasına ve diğer birçok hizmeti vatandaşa sunan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, toplanma alanları ve çadır kentlerde TÜRKSAT koordinasyonunda herkesin ücretsiz kullanabileceği uydu internet hizmeti veriyor.

Ücretsiz internet hizmeti, Bağlar Gençlik Merkezi, Sümerpark, Park75, Koşuyolu, Nevruz parkı çadır kent ve toplanma alanlarında kullanılabilecek.