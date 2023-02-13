13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 08:11
Takip Et

Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet

Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, depremin ilk anından itibaren enkaz kaldırmadan, yemek dağıtımına, alanların temiz tutulmasına ve diğer birçok hizmeti vatandaşa sunan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, toplanma alanları ve çadır kentlerde TÜRKSAT koordinasyonunda herkesin ücretsiz kullanabileceği uydu internet hizmeti veriyor.

Ücretsiz internet hizmeti, Bağlar Gençlik Merkezi, Sümerpark, Park75, Koşuyolu, Nevruz parkı çadır kent ve toplanma alanlarında kullanılabilecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
2
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
3
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
5
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
6
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
﻿Zebralar mor menekşeleri kokladı
7
﻿Zebralar mor menekşeleri kokladı
﻿Zebralar mor menekşeleri kokladı
﻿Xiaomi Poco X5'in tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri
﻿Xiaomi Poco X5'in tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri
﻿Xiaomi Poco X5'in tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri
﻿Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet
﻿Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet
﻿Diyarbakır'da depremzedelere ücretsiz internet
﻿Kırıkkale'de 12 kişi gazdan zehirlendi: 8'i çocuk
﻿Kırıkkale'de 12 kişi gazdan zehirlendi: 8'i çocuk
﻿Kırıkkale'de 12 kişi gazdan zehirlendi: 8'i çocuk
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.