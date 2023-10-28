Diyarbakır’da dev operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 435 kilo esrar, 632 bin 120 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da dev operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya çıkarmak ve saklanan uyuşturucu maddeleri gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında başlattığı ‘Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç’ operasyonunu tamamlandı. Operasyonda, 435 kilo esrar, 332 bin 920 kök Hint keneviri ve 299 bin 200 kök skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucular, numune alınarak imha edildi.

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