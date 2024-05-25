Diyarbakır'da Doğal gaz boru hattında yangın çıktı

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bulunan eski Siverek yolundaki arazide, kazı çalışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve doğal gaz ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler, gaz akışını kesip, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken alanda inceleme yapıldı.

Bölgede bulunan moloz yığınlarından yola çıkan ekipler, boru hattının kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin yaptığı kazı sonucu hasar gördüğü ve sızan gazın da alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.