Diyarbakır'da Doğal gaz boru hattında yangın çıktı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da Doğal gaz boru hattında yangın çıktı

Diyarbakır'da izinsiz gerçekleştirilen kazı çalışması sonucu hasar gören boru hattında yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bulunan eski Siverek yolundaki arazide, kazı çalışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve doğal gaz ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine intikal eden ekipler, gaz akışını kesip, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken alanda inceleme yapıldı.

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Bölgede bulunan moloz yığınlarından yola çıkan ekipler, boru hattının kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin yaptığı kazı sonucu hasar gördüğü ve sızan gazın da alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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