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Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişiler tarafından silah saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:20
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Diyarbakır’da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 yaralı
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Ali Emri 1. Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre saat 06.40 sularında 34 BNU 637 plakalı beyaz otomobil ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlence mekanına araç içerisinden silahla ateş etti. O esnada sıkılan kurşunun isabet ettiği B.K. (19) hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dizinden yaralanan B.K. sağlık ekiplerince çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, yaralı B.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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