Diyarbakır'da ele geçirildi. 1 milyon 149 bin

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymayı amaçlayan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu' başarıyla tamamlandı.

Lice ilçesi Birlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir bitkisi, 25 bin 500 kök skunk bitkisi, 126,500 gram kubar esrar ve 8 bin 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi numune alındıktan sonra imha edildi. Yakalanan şüpheli, adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.