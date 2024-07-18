Diyarbakır'da ele geçirildi. 1 milyon 149 bin

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da ele geçirildi. 1 milyon 149 bin

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymayı amaçlayan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu' başarıyla tamamlandı.

Lice ilçesi Birlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir bitkisi, 25 bin 500 kök skunk bitkisi, 126,500 gram kubar esrar ve 8 bin 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi numune alındıktan sonra imha edildi. Yakalanan şüpheli, adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

aw249228-01.jpg

Son Haberler
72 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
72 terörist etkisiz hale getirildi
Kobe Bryant'ın babası 69 yaşında öldü Spor
Kobe Bryant'ın babası 69 yaşında öldü
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı Gündem
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı
Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı Spor
Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı
37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya verildi Gündem
37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya verildi
Demokrat Parti kararını verdi Gündem
Demokrat Parti kararını verdi
Polisi gördü balkondan atladı Gündem
Polisi gördü balkondan atladı