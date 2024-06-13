Diyarbakır'da Ersun Yanal depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Diyarbakır'da Ersun Yanal depremi

Kurban bayramı yoğunluğu nedeniyle bilet bulamayan Ersun Yanal özel jetle Diyarbakır'a geldi.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi.

TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığı duyurmuştu.

Yeni sezonda Amedspor’u çalıştıracak Ersun Yanal, bugün yapılacak resmi imza töreni için özel uçakla Diyarbakır'a gelirken, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

DEPREM ETKİSİ YARATTI

Ersun Yanal'ın Diyarbakır'a gelişi adeta deprem etkisi yarattı.

Taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla deneyimli teknik adamı havalimanında karşıladı.

Amedspor taraftarları uzun süre "Ersun Yanal şampiyon yap bizi" diye tempo tuttu.

whatsapp-image-2024-06-13-at-15-19-31.jpeg

whatsapp-image-2024-06-13-at-15-12-48-001.jpeg

Son Haberler
Otomobil kontrolden çıkıp takla atınca sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Otomobil kontrolden çıkıp takla atınca sürücü hayatını kaybetti
Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı Gündem
Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı
Bodrum’da 68 kaçak sığınmacı yakalandı Gündem
Bodrum’da 68 kaçak sığınmacı yakalandı
İtfaiye mahsur kalan kediyi kurtardı Gündem
İtfaiye mahsur kalan kediyi kurtardı
Murat Soydan’a son veda: Kollarımda öldü Magazin
Murat Soydan’a son veda: Kollarımda öldü
Kiraladığı araç yandı Gündem
Kiraladığı araç yandı
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye flaş sözler Gündem
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye flaş sözler