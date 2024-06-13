Diyarbakır'da Ersun Yanal depremi

1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi.
TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığı duyurmuştu.
Yeni sezonda Amedspor’u çalıştıracak Ersun Yanal, bugün yapılacak resmi imza töreni için özel uçakla Diyarbakır'a gelirken, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
DEPREM ETKİSİ YARATTI
Ersun Yanal'ın Diyarbakır'a gelişi adeta deprem etkisi yarattı.
Taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla deneyimli teknik adamı havalimanında karşıladı.
Amedspor taraftarları uzun süre "Ersun Yanal şampiyon yap bizi" diye tempo tuttu.