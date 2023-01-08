Diyarbakır’da sis hava ulaşımı durdu

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş-kalkış yapamıyor. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
(Kaynak: DHA)
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