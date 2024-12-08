Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da TIR’ın fırlayan tekeri karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin ön koltuğunda oturan Erhan Tatar, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR'ın fırlayan tekeri, karşı yöne geçip İstanbul'dan Van'a giden B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına düştü.

Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar, ağır yaralandı. TIR şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

Diyarbakır’da görünmez kaza: TIR’dan fırlayan lastik, otomobildeki yolcuyu öldürdü

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