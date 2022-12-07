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Diyarbakır'da huzur operasyonu

Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından 'huzur' uygulamaları yapıldı. Operasyonda silah ve bandrolsüz tütün mamulü ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:31
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Diyarbakır'da huzur uygulaması: Silah ve bandrolsüz tütün ele geçirildi

Diyarbakır'da huzur operasyonu
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen 'huzur' uygulamaları neticesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları çerçevesinde, silah ve bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘huzur’ uygulaması yapıldı. Bu çerçevede gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalanırken, bir iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.
Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 400 adet 5607 Sayılı Kanun Maddesi çerçevesinde değerlendirilen bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi. Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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