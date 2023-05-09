Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde yer alan iki bölgenin ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı. Valilik uygulamanın 19 Mayıs'tan itibaren 15 gün süre ile devam edeceğini bildirdi.

Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesine bağlı Kurşunludüzlü ve Görüse Dağı bölgelerinin ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı. Valiliğin açıkladığı iki bölge, 19 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik uygulaması kapsamında olacak.

MİLLİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve olası olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla, 2 bölgenin 19 Mayıs’tan itibaren ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgesi Diyarbakır Valiliğince 19 Mayıs 00.01 ile 2 Haziran 23.59 saatleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi. (DHA)

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