Diyarbakır'da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, öğle saatlerinde Diyarbakır Caddesi'nde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Olayda yaralanan 2 kişi, aldıkları darbelerin etkisiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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