Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle silah çeken taraflar birbirlerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu V.U., M.H.A. ve Y.K. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Terörle Mücadele ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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Yaralılardan V.U.’nun cinayet şüphelisi olduğu ve güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

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