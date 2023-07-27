Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga

Olay, Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. (40) yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti. M.A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T. (18) ve İ.Ö. (21) yaralandı.

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SİLAHI KENDİ BAŞINA DAYAYARAK TETİĞİ ÇEKTİ

M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

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Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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