Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da, kıraathanede karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi.

Kıraathanede karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

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