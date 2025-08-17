Diyarbakır’da iki katlı evin balkonu çöktü: 2’si bebek, 5 yaralı

Diyarbakır’da iki katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Gözeli Mahallesi'ndeki iki katlı evin balkonu çöktü. Olayda 2’si bebek, 5 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altında çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Yaralıların acil servislerde tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.