İnsanlar akın akın sıcak çorbaya gelmeye başladı. Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı

Diyarbakır’da bir iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı. İş adamını açtığı fabrikaya depremzedelerin akın ettiği görüntüler dikkat çekti. Kayıtlarda insanların fabrikaya gittiği görüldü. Şehrin her yerinden araçlarla depremzedeleri toplayıp insanlara hem barınacak yer hem de sıcak yemek sağlandığı bildirildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikaları, kapılarını depremzedelere açarak bölgedeki barınma ve sıcak yemek ihtiyacını büyük ölçüde karşıladı. İlk çağrıyı sabaha karşı sosyal medya üzerinden yapan fabrika sahibi iş insanı Mehmet Dalkıran, bölgedeki son durumu ve gerekli ihtiyaçları KRT'ye anlattı.

"YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK SIKINTI EKMEĞE ULAŞAMAMAK OLDU"

Dalkıran, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an tekstil OSB'deki bütün fabrikalarda on binlerce insan misafir ediliyor. Şehir merkezinde 10 araç barınmak için spor salonları ve düğün salonlarına giden yurttaşlara sıcak yemek sağlıyor. İçeride sürekli yemek yapılıyor. Binlerce battaniye getirildi. Şimdiye kadar yaşadığımız en büyük sıkıntı ekmeğe ulaşamamak oldu. Fırınlar yeterince ekmek çıkaramadığı için çevre illerde ekmek aradık."

"BATTANİYE VE MONT DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına dikkat çeken Dalkıran, ciddi ölçüde battaniye ve mont ihtiyacı olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da kent platformu oluşturuldu. Bütün STK'lar birlikte hareket ediyor. Herkesten bu duyarlılığı göstermesini ve mont, battaniye desteği sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Çağrıların ardından depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için otobüslerle Diyarbakır OSB'ye ulaştırıldığı görüldü.

NE OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.