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  • İnsanlar akın akın sıcak çorbaya gelmeye başladı. Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı

İnsanlar akın akın sıcak çorbaya gelmeye başladı. Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı

Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtığı bildirildi. İnsanların akın akın sıcak çorbaya gelmeye başladığı görüntüler dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:06
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Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı

İnsanlar akın akın sıcak çorbaya gelmeye başladı. Diyarbakır’da iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı
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Diyarbakır’da bir iş adamı fabrikasını depremzedelere açtı. İş adamını açtığı fabrikaya depremzedelerin akın ettiği görüntüler dikkat çekti. Kayıtlarda insanların fabrikaya gittiği görüldü. Şehrin her yerinden araçlarla depremzedeleri toplayıp insanlara hem barınacak yer hem de sıcak yemek sağlandığı bildirildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikaları, kapılarını depremzedelere açarak bölgedeki barınma ve sıcak yemek ihtiyacını büyük ölçüde karşıladı. İlk çağrıyı sabaha karşı sosyal medya üzerinden yapan fabrika sahibi iş insanı Mehmet Dalkıran, bölgedeki son durumu ve gerekli ihtiyaçları KRT'ye anlattı. 

"YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK SIKINTI EKMEĞE ULAŞAMAMAK OLDU"

Dalkıran, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an tekstil OSB'deki bütün fabrikalarda on binlerce insan misafir ediliyor. Şehir merkezinde 10 araç barınmak için spor salonları ve düğün salonlarına giden yurttaşlara sıcak yemek sağlıyor. İçeride sürekli yemek yapılıyor. Binlerce battaniye getirildi. Şimdiye kadar yaşadığımız en büyük sıkıntı ekmeğe ulaşamamak oldu. Fırınlar yeterince ekmek çıkaramadığı için çevre illerde ekmek aradık."

"BATTANİYE VE MONT DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına dikkat çeken Dalkıran, ciddi ölçüde battaniye ve mont ihtiyacı olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da kent platformu oluşturuldu. Bütün STK'lar birlikte hareket ediyor. Herkesten bu duyarlılığı göstermesini ve mont, battaniye desteği sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Çağrıların ardından depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için otobüslerle  Diyarbakır OSB'ye ulaştırıldığı görüldü.

NE OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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istanbul
7.02.2023 16:15
alkislanacak durum ama recep ve tayfasi engeller, suc duyurusu yapar. mesele uzum yemek degil bagciyi dovmek  
 
Hasan kılıçarslan
7.02.2023 15:39
Hepsi telafi olur Allah birliğimizi bozmasın Herkesin çok çok çok düşünme zorunluluğu Var başka güçlü yok Yaradan tek enbuyuk  
 
Hilmi
7.02.2023 15:16
Sahra hastanesi ve sahra çadırları kurulmalıydı. İstihkam bölüğü yolları onarmalıydı yani askerin depremden sonra arazide olması lazımdı.erdoğan 'ın inadı yüzünden insanlar soğuktan vefat etti.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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