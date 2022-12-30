Diyarbakır'da IŞİD operasyonu. 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Kentte sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere "şafak baskını" gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. (AA)
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