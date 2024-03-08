Diyarbakır’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu belirlenen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda IŞİD terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen S.B., Ö.Ö. ve N.G isimli 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.