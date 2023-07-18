Diyarbakır'da kafede bıçaklı sopalı kavga

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dün öğlen saatlerinde bir kafede iki aile, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce bıçak ve sopalar çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır'da kafede bıçaklı sopalı kavga

Sarıbuğday Mahallesi’ndeki bir arazi nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri Silvan ilçesinde bir kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanarak havaya ateş açtı. Kavgada V.Y. (51), M.R.Y. (61), M.Y. (59) ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis 12 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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