Diyarbakır'da kan donduran olay! Buzdolabından çocuk katili çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da kan donduran olay! Buzdolabından çocuk katili çıktı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından icra edilen operasyonda ikametinde saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır- Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "Çocuğu Kasten Öldürmek ve Kasten Yaralama" suçlarından" 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.P., isimli şahıs Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesinde icra edilen operasyonda ikametinde bulunan buzdolabının içerisinde saklanırken yakalanmıştır. Yakalanan U.P., isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

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