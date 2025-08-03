Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, Ö.F.G. idaresindeki 34 CDK 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.