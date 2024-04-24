Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı
Diyarbakır’da otomobilin arka lastiğinin fırlayıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'ın Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içerisinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHM 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken, arka lastiği bilinmeyen bir nedenle fırladı.

Otomobil takla atarken, yoldan geçenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 yaralıyı çıkardı. Araç içerisinde sıkışan 1 yaralıyı ise itfaiye ekibi çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti.

3 yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza yerinde inceleme yapan ekipler, otomobilin lastiğini olay yerinden 5 metre geride buldu.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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