Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı

Diyarbakır'ın Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içerisinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHM 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken, arka lastiği bilinmeyen bir nedenle fırladı.

Otomobil takla atarken, yoldan geçenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 yaralıyı çıkardı. Araç içerisinde sıkışan 1 yaralıyı ise itfaiye ekibi çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti.

3 yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza yerinde inceleme yapan ekipler, otomobilin lastiğini olay yerinden 5 metre geride buldu.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.